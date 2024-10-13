乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。Nike Swoosh 女子中强度支撑衬垫速干运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身，是训练健身和舞蹈课程的理想之选。弹性面料搭载导湿速干技术，助你在训练时畅享舒适感受。

显示颜色： 浅骨色/灰黑/水泥灰

款式： HJ8132-072