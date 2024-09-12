Nike Swoosh

女子中强度支撑速干衬垫前拉链运动内衣

¥349

低调起步，立存高远。 Nike Swoosh 女子中强度支撑速干衬垫前拉链运动内衣焕新升级经典设计，是适合不同训练的理想之选。 这款运动内衣不仅易于穿脱，还设有半自动锁拉链，可有效应对拉链意外拉开。 背面采用透气网眼布拼接，帮助保持舒爽。 出色支撑令你安心投入训练。

  • 显示颜色： 帆白/狂喜海洋蓝
  • 款式： HF6595-134

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

中强度支撑：营造舒适包覆体验，贴合不移位

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