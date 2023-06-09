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      Nike Swoosh

      女子中强度支撑速干衬垫正面拉链运动内衣

      ¥299
      ¥349
      14% 折让

      白色/白色/白色/黑
      黑/白色

      低调起步，立存高远。Nike Swoosh 女子中强度支撑速干衬垫正面拉链运动内衣采用含有再生聚酯纤维的优质面料，焕新升级经典设计，是适合不同训练的理想之选。这款运动内衣不仅易于穿脱，还设有半自动锁拉链，可有效应对拉链意外拉开。背面采用透气网眼拼接，帮助保持凉爽。出色支撑令你安心投入训练。

      • 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
      • 款式： DD1206-100

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身
      • 中强度支撑

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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