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      Nike Swoosh

      婴童夹克和长裤套装

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      Nike Swoosh 婴童夹克和长裤套装从经典运动款式汲取设计灵感，采用两件套设计结合反面轻微加绒的经编面料，赋予小小运动员舒适穿着体验。 夹克采用全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭。 可搭配不同 Nike T恤，打造和谐统一造型，彰显运动风范。

      • 显示颜色： 泡沫粉
      • 款式： FJ6403-663

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