乐享无拘运动，别让运动内衣阻挡你的脚步。Nike Swoosh 郑钦文同款女子中强度支撑速干衬垫运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固身形，是训练和舞蹈课程的理想之选。弹性面料搭载导湿速干技术，助你在训练时畅享干爽舒适感受。

显示颜色： 白色/淡紫粉/黑

款式： DX6822-100