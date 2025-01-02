Nike Swoosh

Dri-FIT 男子速干针织训练长裤

¥259
¥399
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Nike Swoosh Dri-FIT 男子速干针织训练长裤采用柔软法式毛圈面料结合经典版型，导湿速干，百搭实穿。侧边口袋和后身按扣口袋，方便收纳基本物品。

  • 显示颜色： 绿古色/绿古色
  • 款式： FV9947-338

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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