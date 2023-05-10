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      Nike Swoosh Windbreaker

      瞬间凉感幼童夹克

      ¥429

      氧气紫
      椰奶色

      Nike Swoosh Windbreaker 幼童夹克帮助小宝贝从容应对多变天气。 采用梭织面料，轻盈舒适；全长拉链开襟设计，便于叠搭；风帽设计，提升舒适感。 落肩设计，塑就休闲版型和时尚外观；网眼布镶嵌拼接，有效提升透气性；双贴边口袋，有助收纳小物件。

      • 显示颜色： 氧气紫
      • 款式： FQ3656-536

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