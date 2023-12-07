跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Tanjun High Rise

      女子运动鞋

      ¥379
      ¥649
      41% 折让

      黑/黑/煤黑
      幻影灰白/黑/幻影灰白

      Nike Tanjun High Rise 女子运动鞋采用耐穿橡胶外底设计，演绎冬日街头的出众之作。织物与合成材质组合鞋面，简约耐穿。可系紧或松开穿着，帮助锁住热量，有效应对不良天气因素。

      • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
      • 款式： AO0355-004

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。