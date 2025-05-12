 

Tatum 3

塔图姆婴童运动鞋

¥229¥39942% 折让

穿搭出众，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆婴童运动鞋采用轻盈鞋面，契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们尽情畅玩。


  • 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
  • 款式： HV5896-300

Tatum 3

¥229¥39942% 折让

穿搭出众，彰显冠军风范。Tatum 3 塔图姆婴童运动鞋采用轻盈鞋面，契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们尽情畅玩。

轻松穿入，乐趣无穷

弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。

匠心风范，助力畅玩

该运动鞋稳固贴合，强劲抓地，助小宝贝在室内和户外自如畅玩。 足底搭载轻盈泡绵，缔造舒适缓震脚感。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 泡绵中底
  • 外底融入橡胶贴片
  • 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
  • 款式： HV5896-300

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