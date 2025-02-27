Tatum 3 PF

塔图姆男子篮球鞋

¥809
¥899
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Tatum 3 PF 塔图姆男子篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为精英运动人士打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。该鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动。无论你是想突破纪录，还是想运球过人晃倒对手，该鞋款可助你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力，尽显冠军风采。

  • 显示颜色： 阴影绿/电子绿/黑/黑
  • 款式： HV5912-300

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