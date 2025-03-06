无惧压力，冷静应战。 这是杰森·塔图姆的一贯作风。 他的确受到过外界质疑，但并没有让这些压力影响到自己。 Tatum 3 PF "Zen" 塔图姆男子篮球鞋助你轻松应对压力，让生活保持平衡。 采用舒缓的灰色调糅合恰到好处的活力配色，呈现平衡和谐的出众外观。 此外，舒适贴合鞋面结合 Cushlon 3.0 泡绵等技术，助你蓄势待发，在比赛中畅享出众支撑体验。

显示颜色： 浅银灰/微粒灰/雾灰/黑

款式： FZ6601-001