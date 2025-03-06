Tatum 3 PF "Zen"

塔图姆男子篮球鞋

¥709
¥899
21% 折让

浅银灰/微粒灰/雾灰/黑
水蓝/杉木浅蓝灰/橙粉/杏黄粉

无惧压力，冷静应战。 这是杰森·塔图姆的一贯作风。 他的确受到过外界质疑，但并没有让这些压力影响到自己。 Tatum 3 PF "Zen" 塔图姆男子篮球鞋助你轻松应对压力，让生活保持平衡。 采用舒缓的灰色调糅合恰到好处的活力配色，呈现平衡和谐的出众外观。 此外，舒适贴合鞋面结合 Cushlon 3.0 泡绵等技术，助你蓄势待发，在比赛中畅享出众支撑体验。

  • 显示颜色： 浅银灰/微粒灰/雾灰/黑
  • 款式： FZ6601-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。