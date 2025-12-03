Nike TC 7900
女子复古运动鞋老爹鞋
47% 折让
Nike TC 7900 女子运动鞋采用 2000 年代初的跑步鞋外观，经久耐穿，适合日常穿着。耐穿材料结合柔软缓震设计，助力轻松畅行。
- 显示颜色： 帆白/黑/帆白
- 款式： DD9682-100
结实耐穿
鞋面搭配覆面设计，带来出色耐穿性。织带细节和后跟橡胶装饰，缔造粗犷外观。
舒适畅行
厚实泡绵缓震配置，塑就非凡舒适感受；鞋底巧搭橡胶装饰，铸就出色耐穿性和抓地力。
其他细节
- 双提拉设计，令鞋款便于穿脱
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
