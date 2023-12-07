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      Nike Team Hustle D 11 (GS)

      大童篮球童鞋

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      需要新篮球鞋来参加体育课或户外活动？ Nike Team Hustle D 11 (GS) 大童篮球童鞋皆可轻松驾驭。 该版本出自 Team Hustle D 系列，为孩子带来轻松穿脱的出众体验。 弹性鞋带营造加宽鞋口，结合大号固定带，塑就稳固贴合体验。 此外，鞋款还具有舒适非凡的缓震性能。 穿上这款出众的休闲篮球童鞋，尽情享受玩乐时光。

      • 显示颜色： 淡象牙白/白色/沙堆白/行动绿
      • 款式： FN8904-131

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