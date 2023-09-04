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      Nike Team Hustle D 11 (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥429
      ¥499
      14% 折让

      准备好穿上这款篮球童鞋了吗？喜欢健身课或户外活动？Nike Team Hustle D 11 (GS) 大童篮球童鞋皆可轻松驾驭。该版本出自 Team Hustle D 系列，为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带搭配加宽鞋口，结合大号固定带，塑就稳固贴合体验。此外，鞋款还具有舒适缓震性能。穿上这款出众的休闲篮球童鞋，尽情享受玩乐时光。

      • 显示颜色： 白色/白色/幻影灰白/黑
      • 款式： FJ7688-101

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