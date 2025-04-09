准备好穿上新款篮球鞋了吗？喜欢健身课或户外活动？Nike Team Hustle D 11 大童篮球鞋皆可轻松驾驭。该版本出自 Team Hustle D 系列，为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带结合大号固定带，塑就稳固贴合体验。此外，鞋款还具有舒适缓震性能。穿上这款休闲篮球鞋，助力畅玩。

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