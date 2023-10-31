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      Nike Team Hustle D 11 (TD)

      婴童运动童鞋

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      ¥349
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      无论是蹒跚学步还是畅快玩耍，Nike Team Hustle D 11 (TD) 婴童运动童鞋皆可一路相伴，助小宝贝一臂之力。作为 Team Hustle D 系列第 11 代鞋款，旨在为孩子带来轻松穿脱的出众体验。鞋舌搭配宽敞鞋口设计。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，还有舒适的缓震配置加持。出众鞋款，匠心打造。

      • 显示颜色： 皇家蓝/黑曜石色/白色/白色
      • 款式： DV8995-400

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