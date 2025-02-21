Nike Team Hustle D 11

幼童易穿脱运动鞋入门篮球鞋

¥359
¥399
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Nike Team Hustle D 11 幼童易穿脱运动鞋无需系带，助小宝贝乐享趣味时光。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。 醒目配色巧搭金色细节，为该鞋款增添复古风范。  

  • 显示颜色： 神秘深海蓝/淡象牙白/金属金/黑
  • 款式： FZ7296-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.4

29.5: 鞋内长 19.8

31: 鞋内长 20.8

32: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.8

35: 鞋内长 23.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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