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      Nike Team Hustle D 11 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥329
      ¥399
      17% 折让

      泡沫粉/白色/黑/山峰白
      山峰白/白金色/冲击绿/赛车蓝

      不论是练习、体育课，还是户外畅玩，Nike Team Hustle D 11 (PS) 幼童运动童鞋皆可助小宝贝乐享趣味时光。作为 Team Hustle D 系列第 11 代鞋款，旨在为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，还有舒适的缓震设计。穿上这款休闲运动童鞋，彰显不凡风采。

      • 显示颜色： 泡沫粉/白色/黑/山峰白
      • 款式： DV8994-600

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