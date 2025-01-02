不论是练习、体育课，还是户外畅玩，Nike Team Hustle D 11 幼童运动鞋皆可助小宝贝乐享趣味时光。作为 Team Hustle D 系列第 11 代鞋款，旨在为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，还有舒适的缓震设计。穿上这款休闲运动鞋，彰显不凡风采。

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