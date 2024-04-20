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      Nike Team Hustle D 11 (PS) 耐高篮球系列

      幼童魔术贴易穿脱运动童鞋

      ¥399

      Nike Team Hustle D 11 (PS) 幼童运动童鞋焕新打造休闲篮球鞋，助孩子彰显不凡风采， 乐享趣味游戏时光。 作为 Team Hustle D 系列第 11 代运动鞋，这款鞋旨在为孩子带来轻松穿脱的出众体验。 弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。 大号固定带，稳固稚嫩双足。 耐克勾标志内的印花设计旨在向中国高中篮球联赛致敬，颂扬球员们无可匹敌的精神力量。

      • 显示颜色： 白色/白色/微黄绿/粉蓝
      • 款式： HF5737-141

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