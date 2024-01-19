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      Nike Team Hustle D 11 LIL (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥399

      不论是篮球练习、体育课，还是户外畅玩，Nike Team Hustle D 11 LIL (PS) 幼童运动童鞋皆可助小宝贝乐享趣味时光。作为 Team Hustle D 系列第 11 代运动鞋，这款鞋旨在为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带，可令鞋口变宽。大号固定带，稳固稚嫩双足。不止如此，缓震配置也柔软舒适。穿上这款童鞋，彰显不凡风采。

      • 显示颜色： 山峰白/椰奶色/浅清透蓝/微黄绿
      • 款式： FJ1393-100

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