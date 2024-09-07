Nike Team Hustle D 11 SE (GS) 大童篮球童鞋专为篮球运动打造，营造出众抓地力和舒适缓震脚感，结合轻松穿脱设计，助你尽情畅玩。弹性鞋带有助拓宽鞋口，方便双足轻松穿入，结合大号固定带，让你即刻畅享稳固贴合体验。不止如此，缓震配置非凡舒适，助你舒适迈步和跳跃。

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