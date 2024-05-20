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      Nike Team Hustle D 11 SE (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥369
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      Nike Team Hustle D 11 SE (GS) 大童篮球童鞋专为篮球运动打造，营造出众抓地力和舒适缓震脚感，结合轻松穿脱设计，助你尽情畅玩。弹性鞋带有助拓宽鞋口，方便双足轻松穿入，结合大号固定带，让你即刻畅享稳固贴合体验。不止如此，缓震配置非凡舒适，助你舒适迈步和跳跃。

      • 显示颜色： 狼灰/黑曜石色/皇家蓝/蒸气绿
      • 款式： FN5005-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.3

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.6

      38: 鞋内长 25

      38.5: 鞋内长 25.4

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.2

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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