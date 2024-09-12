Nike Team Hustle D 11 SE 大童篮球童鞋专为篮球运动打造，营造舒适缓震脚感，助你尽情畅玩。舒适泡绵，助你在跑跳迈步之际畅享舒适感受。弹性鞋带搭配大号魔术贴粘扣固定带，缔造稳固贴合感，助你快速进入比赛状态。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。