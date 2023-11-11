跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Team Hustle D 11 SE (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥429
      ¥499
      14% 折让

      穿上 Nike Team Hustle D 11 SE (GS) 大童篮球童鞋，比赛休闲两相宜。无论是与球队成员练习还是在操场上与好友追逐嬉戏，该款篮球鞋皆可一路相伴。作为该系列第 11 代鞋款，旨在为孩子带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带方便拓宽鞋口，结合大号魔术贴固定带，塑就稳固贴合体验。不止如此，缓震配置可提供舒适脚感，助力发挥上佳表现。

      • 显示颜色： 明亮绿/中柔粉/体育场绿/浅青蓝
      • 款式： FN6676-300

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.3

      36: 鞋内长 23.9

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.5

      38: 鞋内长 24.7

      38.5: 鞋内长 25.4

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。