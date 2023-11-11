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      Nike Team Hustle D 11 SE (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥329
      ¥399
      17% 折让

      不论是篮球练习、 体育课， 还是户外畅玩， Nike Team Hustle D 11 SE (PS) 幼童运动童鞋皆可助小宝贝乐享趣味时光。 作为 Team Hustle D 系列第 11 代运动鞋，这款鞋旨在为孩子带来轻松穿脱的出众体验。 弹性鞋带，拉伸后可拓宽鞋口。 大号固定带，稳固稚嫩双足。 不止如此，还有舒适回弹的缓震配置。 穿上这款运动鞋，彰显不凡风采。

      • 显示颜色： 明亮绿/中柔粉/体育场绿/浅青蓝
      • 款式： FN6677-300

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.2

      29.5: 鞋内长 20.2

      31: 鞋内长 20.9

      32: 鞋内长 21.9

      33.5: 鞋内长 22.4

      35: 鞋内长 23.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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