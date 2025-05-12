 

Nike Tech

男子拒水梭织工装长裤

¥1,169¥1,29910% 折让

Nike Tech 男子拒水梭织工装长裤采用宽松版型与轻盈拒水梭织锦纶面料，彰显满满机能风。简约线条和别致细节，焕新演绎 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ2941-010

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Nike Tech 男子拒水梭织工装长裤采用宽松版型与轻盈拒水梭织锦纶面料，彰显满满机能风。简约线条和别致细节，焕新演绎 Nike Tech 美学魅力。

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 膝盖部位采用立体剪裁，助力自如畅动
  • 小腿配有内置固定带，可供自主调节裤长
  • 弹性腰部搭配松紧抽绳和栓扣，方便调节贴合度
  • 插手口袋、裤腿拉链大口袋和后身按扣口袋，帮助安全收纳随身物品

产品细节

  • 后身右侧上方饰有刺绣耐克勾标志
  • 后身右侧口袋设有透气网眼孔眼
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ2941-010

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