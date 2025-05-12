Nike Tech
男子拒水梭织工装长裤
¥1,169¥1,29910% 折让
Nike Tech 男子拒水梭织工装长裤采用宽松版型与轻盈拒水梭织锦纶面料，彰显满满机能风。简约线条和别致细节，焕新演绎 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ2941-010
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Nike Tech 男子拒水梭织工装长裤采用宽松版型与轻盈拒水梭织锦纶面料，彰显满满机能风。简约线条和别致细节，焕新演绎 Nike Tech 美学魅力。
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 膝盖部位采用立体剪裁，助力自如畅动
- 小腿配有内置固定带，可供自主调节裤长
- 弹性腰部搭配松紧抽绳和栓扣，方便调节贴合度
- 插手口袋、裤腿拉链大口袋和后身按扣口袋，帮助安全收纳随身物品
产品细节
- 后身右侧上方饰有刺绣耐克勾标志
- 后身右侧口袋设有透气网眼孔眼
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ2941-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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