Nike Tech

男子空气层针织圆领上衣

¥899

游戏宝蓝/黑
煤黑/黑

Nike Tech 男子针织圆领上衣采用内外皆具有顺滑触感的经典双面针织面料，有效提升结构感和舒适性。 超宽松版型搭配下摆松紧抽绳和栓扣，便于轻松调节贴合度。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑
  • 款式： HJ2939-480

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