Nike Tech

男子针织直筒长裤

¥899

Nike Tech 男子针织直筒长裤采用标准版型，融入 Tech 系列简约美学设计，彰显休闲风范。采用优质双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ6534-010

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