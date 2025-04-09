Nike Tech 男子阔腿针织长裤采用厚实的双面针织 Nike Tech Fleece 面料，内外皆具有顺滑质感，提升舒适度和结构感。 阔腿剪裁结合裤腿正面针裥元素，开放式裤脚自然搭落在运动鞋上，彰显休闲随性风范。

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