Nike Tech

男子阔腿针织长裤

¥989
¥1,099
10% 折让

Nike Tech 男子阔腿针织长裤采用厚实的双面针织 Nike Tech Fleece 面料，内外皆具有顺滑质感，提升舒适度和结构感。 阔腿剪裁结合裤腿正面针裥元素，开放式裤脚自然搭落在运动鞋上，彰显休闲随性风范。

  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： HJ0696-060

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。