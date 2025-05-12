 

Nike Tech

男子阔腿针织长裤

¥699¥1,09936% 折让

Nike Tech 男子阔腿针织长裤采用厚实的双面针织 Nike Tech Fleece 面料，内外皆具有顺滑质感，提升舒适度和结构感。 阔腿剪裁结合裤腿正面针裥元素，开放式裤脚自然搭落在运动鞋上，彰显休闲随性风范。


  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： HJ0696-060

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Nike Tech 男子阔腿针织长裤采用厚实的双面针织 Nike Tech Fleece 面料，内外皆具有顺滑质感，提升舒适度和结构感。 阔腿剪裁结合裤腿正面针裥元素，开放式裤脚自然搭落在运动鞋上，彰显休闲随性风范。

其他细节

  • 标准版型设计，缔造自如运动体验和休闲格调
  • 裤腿正面融入针裥设计，塑就简洁合身造型

产品细节

  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 面料：62% 聚酯纤维/38% 棉。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑
  • 款式： HJ0696-060

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