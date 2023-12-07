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      Nike Tech Fleece

      男子长袖上衣

      ¥249
      ¥499
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      卡其/黑
      黑/黑

      Nike Tech Fleece 男子长袖上衣质感厚实，彰显 Tech Fleece 经典风范，堪称日常百搭佳选。 采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果。 胸部和衣身采用运动风版型，缔造休闲自在的穿着体验。 搭配 Tech Fleece 长裤和 Nike 运动鞋穿着，打造简洁统一的整体造型。

      • 显示颜色： 卡其/黑
      • 款式： FD9881-247

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