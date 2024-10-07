穿上温暖干爽的 Nike Tech GORE-TEX Therma-FIT 男子拒水夹克，有效应对不良天气。 衣身和衣袖采用休闲剪裁，结合全长拉链开襟和可调节下摆设计，供你打造理想贴合度。 风帽搭配松紧抽绳和栓扣设计，提升包覆效果。

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