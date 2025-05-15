 

Nike Tech

Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克

¥2,799

穿上这款 Nike Tech Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克，引领城市潮流。该夹克采用挺括的棉和锦纶混纺面料与超宽松版型，搭配实用口袋和经典 Nike Tech 细节。


  • 显示颜色： 浅军绿/黑
  • 款式： HM9474-320

Nike Tech

¥2,799

穿上这款 Nike Tech Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克，引领城市潮流。该夹克采用挺括的棉和锦纶混纺面料与超宽松版型，搭配实用口袋和经典 Nike Tech 细节。

革新设计

Nike Tech 以革新理念和新颖美学设计突破现代服装的界限，助你尽释自我风采，享受美好生活。

不惧雨水

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。该夹克采用局部密封接缝设计，帮助抵御不良天气。挡风片结合按扣设计，加倍防护。

妥帖包覆

带帽檐风帽搭配松紧抽绳与锁扣，可按需调整贴合度。拉链加高领口设计，带来出众包覆效果。

实用口袋，方便收纳

外部正面设有三个口袋，为随身物品提供充裕的存储空间。胸前内侧拉链口袋可供存放重要物品，背面网眼布衬里大口袋，营造出色实用性。

其他细节

  • 肘部立体剪裁，塑就自如畅动体验，彰显 Nike Tech 美学魅力
  • 局部弹性袖口，结合下摆内置松紧抽绳，有助稳固衣身
  • 衣身采用宽松剪裁，助你自如畅动，打造休闲造型

产品细节

  • 大身面料：74% 棉/26% 锦纶。背后面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/黑
  • 款式： HM9474-320

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

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