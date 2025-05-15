Nike Tech
Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克
¥2,799
穿上这款 Nike Tech Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克，引领城市潮流。该夹克采用挺括的棉和锦纶混纺面料与超宽松版型，搭配实用口袋和经典 Nike Tech 细节。
- 显示颜色： 浅军绿/黑
- 款式： HM9474-320
Nike Tech
¥2,799
穿上这款 Nike Tech Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克，引领城市潮流。该夹克采用挺括的棉和锦纶混纺面料与超宽松版型，搭配实用口袋和经典 Nike Tech 细节。
革新设计
Nike Tech 以革新理念和新颖美学设计突破现代服装的界限，助你尽释自我风采，享受美好生活。
不惧雨水
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。该夹克采用局部密封接缝设计，帮助抵御不良天气。挡风片结合按扣设计，加倍防护。
妥帖包覆
带帽檐风帽搭配松紧抽绳与锁扣，可按需调整贴合度。拉链加高领口设计，带来出众包覆效果。
实用口袋，方便收纳
外部正面设有三个口袋，为随身物品提供充裕的存储空间。胸前内侧拉链口袋可供存放重要物品，背面网眼布衬里大口袋，营造出色实用性。
其他细节
- 肘部立体剪裁，塑就自如畅动体验，彰显 Nike Tech 美学魅力
- 局部弹性袖口，结合下摆内置松紧抽绳，有助稳固衣身
- 衣身采用宽松剪裁，助你自如畅动，打造休闲造型
产品细节
- 大身面料：74% 棉/26% 锦纶。背后面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/黑
- 款式： HM9474-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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