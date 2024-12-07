Nike Tech Windrunner 男子梭织全长拉链开襟夹克采用弹性梭织面料，焕新演绎经典 Windrunner 夹克。胸部、袖窿和衣身采用宽松剪裁，营造充裕活动空间，便于叠搭，助力自如畅动。风帽和下摆搭配弹性抽绳与栓扣设计，可供调整至理想贴合度。

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