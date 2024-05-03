跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Terminator High

      男子运动鞋

      ¥999

      黑/大学红/白色
      森林墨绿/橙黄/白色

      忠于原版，延续经典。如今，Nike Terminator High 男子运动鞋携元年款经典设计重磅回归，让人联想起勾射、护膝和中筒袜的年代。利落皮革触感舒适，助你演绎不凡造型；同时融入怀旧品牌标志，尽显校园风范。

      • 显示颜色： 黑/大学红/白色
      • 款式： FN4442-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。