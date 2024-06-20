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      Nike Terminator Low OG

      男子复古运动鞋

      ¥899

      忠于原版，延续经典。此款 Nike Terminator Low OG 男子运动鞋从“Be True To Your School”广告宣传中汲取灵感，采用耐穿舒适的利落皮革，助你演绎不凡造型；同时融入怀旧品牌标志，增添点睛之笔。

      • 显示颜色： 山峰白/山峰白/煤黑/多色
      • 款式： FN9331-191

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