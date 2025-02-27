Nike Terrascout 耐克小探索家

大童运动靴

¥449
¥629
28% 折让

闪电蓝/水泥灰/白金色/黑
黑/煤黑
麻黄/暗调勃艮第酒红/牛仔蓝绿/淡象牙白

穿上 Nike Terrascout 大童运动靴，无所畏惧，勇往直前。纹理挡泥片，帮助应对恶劣天气；柔软起绒里料，帮助双足保持温暖舒适。结实橡胶外底，提供强劲抓地力。

  • 显示颜色： 闪电蓝/水泥灰/白金色/黑
  • 款式： FV4173-400

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。