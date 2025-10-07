Nike Terrascout 耐克小探索家幼童运动鞋堪称小小探索家的理想战靴，采用抓地力出众的外底，铸就强劲抓地力；天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿；纹理挡泥片，有助应对不良天气因素。 此外，起绒里料结合鞋口处魔术贴粘扣设计，为小脚丫营造舒适稳固的贴合感，助力自在探索。

Nike Terrascout 耐克小探索家幼童运动鞋堪称小小探索家的理想战靴，采用抓地力出众的外底，铸就强劲抓地力；天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿；纹理挡泥片，有助应对不良天气因素。 此外，起绒里料结合鞋口处魔术贴粘扣设计，为小脚丫营造舒适稳固的贴合感，助力自在探索。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。