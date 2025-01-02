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Therma-FIT 大童冬季款舒棉绒里料训练长裤

¥299
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Nike Therma-FIT 大童冬季款舒棉绒里料训练长裤采用匠心设计，在降温时缔造舒适感受。表面触感顺滑，内里融入舒棉绒面料，结合 Therma-FIT 技术，助你在训练和玩耍时畅享舒适体验。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FZ5327-010

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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