Nike Therma-FIT

男子保暖训练套头加绒连帽衫

¥339
¥449
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保暖出众，助力冷天训练。Nike Therma-FIT 男子训练套头加绒连帽衫采用柔软加绒面料，升级穿着体验，助力日常训练表现跃升新层次。休闲版型，助你自如伸展弯腰，同时不失运动灵活性。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DQ4835-010

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