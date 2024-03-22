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      Nike

      Therma-FIT 男子全长拉链开襟加绒保暖篮球连帽衫

      ¥779
      ¥899
      13% 折让

      墨紫/冲击紫/光子灰
      黑/爆炸绿黄/幻影灰白

      Nike Therma-FIT 男子全长拉链开襟篮球加绒连帽衫采用网眼外观表层结合加绒内里，缔造出色保暖效果，彰显潮酷风范。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。宽松版型，方便内搭其他装备；额外口袋，可在前往比赛途中随身收纳所需物品。

      • 显示颜色： 墨紫/冲击紫/光子灰
      • 款式： FB7116-555

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