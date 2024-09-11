穿上这款 Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤，通过训练活动调整身体状态。长裤柔软保暖，帮助抵御寒冷。油墨喷溅印花和图案，旨在致敬如同车身修理厂的 Nike，提供所需装备，助你保持运动不停歇。

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