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      Nike Therma-FIT

      男子整版迷彩训练连帽衫

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      灯草褐/椰奶色
      黑/椰奶色

      保暖出众，助力冷天训练。Nike Therma-FIT 男子整版迷彩训练连帽衫采用柔软加绒针织面料，升级舒适体验，助力日常训练表现跃升新层次。休闲版型，助你自如伸展弯腰，营造自在无拘的穿着体验。整版迷彩图案彰显动感风范，灵感源自 1960 年代至 2000 年代英国军队所穿的装备。

      • 显示颜色： 灯草褐/椰奶色
      • 款式： DQ6950-242

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