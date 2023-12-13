跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Therma-FIT Academy Pro

      大童保暖足球夹克

      ¥949
      ¥1,099
      13% 折让

      穿上这款 Nike Therma-FIT Academy Pro 大童保暖足球夹克，在训练和比赛中无惧寒冷天气。轻盈保暖填充物帮助锁住身体热量，令你在热身、中场休息或训练期间畅享舒适感受。衣身下部可通过拉链拆卸，可供你在加长或不加长之间自主选择专属包覆效果。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
      • 款式： DJ6363-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。