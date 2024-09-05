寒冷天气也无法阻挡你的跑步征程。Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel 男子羽绒拼接拒水跑步夹克应运而生，保暖出众。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。该夹克采用耐穿拒水面料，有助应对雨天。搭配可收纳风帽，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，均可为你提供多元穿搭选择。充绒量32.64 克（L码）。

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