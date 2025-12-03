Nike Therma-FIT ADV Repel 男子羽绒拼接拒水跑步马甲质感轻盈，帮助抵御寒冷。前身拼接添加羽绒填充物，兼备轻盈感和保暖性，带来出众的穿着体验。拒水面料，帮助身体核心部位保持温暖干爽。正面配有拉链口袋，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，皆可供你存放随身物品。配色 702 为圣诞系列精选配色。

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。前身拼接羽绒填充物与后身合成材质填充物，有效提升保暖效果。

