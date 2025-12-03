 
Nike Therma-FIT ADV Repel 男子羽绒拼接拒水跑步马甲 - 黑

Nike Therma-FIT ADV Repel

男子羽绒拼接拒水跑步马甲

26% 折让

Nike Therma-FIT ADV Repel 男子羽绒拼接拒水跑步马甲质感轻盈，帮助抵御寒冷。前身拼接添加羽绒填充物，兼备轻盈感和保暖性，带来出众的穿着体验。拒水面料，帮助身体核心部位保持温暖干爽。正面配有拉链口袋，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，皆可供你存放随身物品。配色 702 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB7543-010

保暖技术，助力冷天畅跑

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。前身拼接羽绒填充物与后身合成材质填充物，有效提升保暖效果。

不惧雨水

轻盈梭织面料经拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽。

其他细节

  • 拉链口袋可为双手保暖，亦可安全收纳跑步所需物品
  • 全长拉链开襟设计，易于穿脱，可供调整透气效果

产品细节

  • 立领设计
  • 反光元素
  • 面料/里料/后片填充物：100% 聚酯纤维。前片拼接填充物：鸭绒。绒子含量：85%
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB7543-010

