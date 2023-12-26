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      Nike Therma-FIT ADV Repel

      男子羽绒拼接拒水跑步马甲

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      Nike Therma-FIT ADV Repel 男子羽绒拼接拒水跑步马甲质感轻盈，帮助抵御寒冷。前身拼接添加羽绒填充物，兼备轻盈感和保暖性，带来出众的穿着体验。拒水面料，帮助身体核心部位保持温暖干爽。配有拉链口袋，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，皆可供你存放随身物品。充绒量：30.31 克（L码）。

      • 显示颜色： 深丛林绿
      • 款式： FB7543-328

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