Nike Therma-FIT ADV Repel

男子羽绒拼接拒水跑步马甲

¥869
¥1,099
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Nike Therma-FIT ADV Repel 男子羽绒拼接拒水跑步马甲质感轻盈，帮助抵御寒冷。前身拼接添加羽绒填充物，兼备轻盈感和保暖性，带来出众的穿着体验。拒水面料，帮助身体核心部位保持温暖干爽。正面配有拉链口袋，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，皆可供你存放随身物品。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB7543-010

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